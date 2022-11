Zwemschool Goes komt naar Middelburg: ‘Willen in januari 2024 open’

,,Het is een miljoeneninvestering. We hebben al investeerders, maar we zoeken nog een geldschieter extra. We willen het plan nu toch bekendheid geven, omdat we ook klanten zoeken en huurders voor de extra ruimtes die in het gebouw komen”, zegt Sigrid Heijkans van Zwemschool Goes over de toekomstige Zwemschool Middelburg.