Zwemmen in zee bij Vlissingen verboden tijdens ruiming explosief

VIDEO Versteke­ling-aap­je Edwin doet het prima; maar is het eigenlijk wel een mannetje?

8:06 ALMERE - Edwin de galago, die als verstekeling op een schip vanuit Tanzania naar Vlissingen reisde, doet het prima bij stichting AAP in Almere. Het aapje kreeg nadat het twee weken tot rust mocht komen een onderzoek, waarbij de eerste vraag was: is Edwin eigenlijk wel een mannetje?