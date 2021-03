Zwembad opknappen zodat kinderen en kleinkinderen hier kunnen zwemmen

De vrijwilligers willen ervoor zorgen dat er daar vanaf mei weer gezwommen kan worden. Bijna vijf jaar geleden werd het bad gesloten omdat de gemeente Middelburg de exploitatie te duur vond worden. Maar na meerdere pogingen van vrijwilligers lijkt het nu te lukken om het bad weer geopend te krijgen. Voor het zover is moet er echter wel flink worden geklust. Martien Meedendorp wijst naar het kikkerbadje waar Pim van Belzen en enkele anderen bezig zijn om alle tegels te verwijderen. Dat badje liep tijdens een van de afgelopen winters flinke vorstschade op en is lek zodat het opnieuw betegeld moet worden. ,,Wij leveren het badje schoon op zodat professionals het kunnen betegelen.”

Pim van Belzen is redelijk tevreden over wat hij aantrof toen hij het zwembad inspecteerde. ,,De technische installatie kan nog vele jaren mee. En in het grote bad zitten maar een paar lekjes in. We krijgen alles op tijd klaar zodat we vanaf mei weer open kunnen.”