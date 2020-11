Zware tijd voor restaurants en mensen die alleen en arm zijn, maar Middelburg Helpt ze allebei

MIDDELBURG - Oddvar Seldal zat thuis op de bank in Middelburg te piekeren: ‘Twee groepen hebben het echt moeilijk door corona: de horeca en mensen die alleen wonen en weinig geld hebben. Kan ik iets doen om ze allebei te helpen?’ Zo ontstond Middelburg Helpt. ,,Met geld van sponsors, gaan restaurants gratis maaltijden koken voor arme en eenzame mensen.”

Andere mensen helpen, iets goeds doen voor de samenleving, het is hem met de paplepel ingegoten, zegt de geboren Noor. ,,Mijn vader deed veel voor kinderen uit de buurt en hielp alcoholisten. Ook mijn moeder was sociaal heel actief. Het is dus ook een deel van mij geworden om mensen te helpen.”

Met Middelburg Helpt wil Odd, zoals hij zijn naam simpelweg afkort, twee groepen tegelijk helpen. ,,De horeca heeft het moeilijk, En mensen die alleen wonen en weinig geld hebben, zijn nog meer alleen dan voorheen omdat alles aan evenementen is afgelast. Er zijn weinig leuke dingen meer. Om mensen op te vrolijken en de horeca te helpen, heb ik iets bedacht.”

Zo werkt Middelburg Helpt

Het idee is simpel. Bedrijven en particulieren kunnen Middelburg Helpt met geld steunen. Dat geld wordt onafhankelijk beheerd door de Stichting Evenementen Middelburg. Restaurants kunnen zich aanmelden om maaltijden te koken voor een vaste prijs van vijftien euro. De maaltijden worden via het Leger des Heils gratis verspreid onder alleenstaanden en mensen die in armoede leven.

Hoeveel en hoe vaak maaltijden gekookt kunnen worden, hangt dus af van het aantal sponsors, zegt Odd Seldal. ,,Hoe meer sponsors, hoe meer geld, hoe meer maaltijden. Het totale sponsorbedrag wordt evenredig verdeeld over het aantal deelnemende restaurants, zodat iedereen even goed gesteund wordt.”

Seldal is president van een kleine motorclub in Middelburg, met maar zes leden: Creeders Nederland. De motorclub zet de schouders onder Middelburg Helpt en zoekt sponsors en restaurants. Inmiddels doen vijf sponsors en zeven restaurants mee. Die zeven zijn Bommel, Il Pranzo, La Presa, MM Beer & Food, Die Lange en Eiggenwijzz. Seldal hoopt op uiteindelijk tien restaurants die gaan koken.

Eiggenwijzz

Michelle Bartlett heeft zich met Eiggenwijzz snel aangesloten. Net als Odd gaat het Michelle om de maatschappelijke betrokkenheid. ,,Ik wil graag mensen helpen. Middelburg Helpt is iets positiefs in deze moeilijke tijd. Ik had al een paar weken het gevoel: ‘Pff, hoe moet dit verder? Wat kan ik verzinnen om de kop boven water te houden?’ En toen zag ik dit plan van Odd. Ik voel zijn energie.”

Veel geld zal ze niet verdienen aan Middelburg Helpt, maar ze zal er ook niks op verliezen. ,,Ik bied al een paar dagen per week afhaalmaaltijden aan, zodat ik de jongens bezig kan houden.” Eiggenwijzz werkt met verstandelijk beperkte jongeren. ,,De gratis maaltijden kunnen we er makkelijk bij doen. En ook als het restaurant door versoepeling van de coronaregels weer open mag, kunnen we doorgaan met Middelburg Helpt.”

Eerste maaltijden

Odd Seldal hoopt dat zich tot 20 november nog enkele restaurants aansluiten. ,,Sponsors kunnen we altijd gebruiken, ook daarna", lacht hij. Zowel sponsors als restaurants kunnen zich aanmelden via de website van Middelburg Helpt en via mail: info@middelburghelpt.nl

Seldal en Bartlett streven ernaar dat de eerste maaltijden medio december geserveerd kunnen worden bij mensen thuis. Seldal: ,,We willen er de hele winter mee doorgaan. Dat is fijn voor de mensen voor wie we het doen, en fijn voor de horeca. Want de eerste maanden van het jaar zijn altijd vrij rustig.”