Zwakste wilgen het eerst geknot langs Erasmuspad bij Middelburgs park

De Middelburgse rijdt graag over het fietspad naar de stad. ,,En in de coronatijd wandel ik ook vaker over het pad als we een rondje lopen door het Erasmuspark.” Astrid Snoek woont nog dichter bij het park. Sterker haar achtertuin grenst aan de sloot, die langs het Eramuspad loopt. Zij raapt takken op die Van den Bosch net afzaagde. ,,Die gebruik ik om de schutting om de tuin af te werken. Aan de slootkant staat een lage afzetting, waar takken zijn ingevlochten. Die natuurlijke schutting maken we zelf hoger door er wilgentakken in te vlechten.”