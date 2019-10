Zwakbegaafde man (37) korte tijd vermist in Vlissingen

Verdachte van mishande­ling geeft zichzelf aan na vechtpar­tij in Vlissingen

13:45 VLISSINGEN - Bij een vechtpartij op de Kalkoensprenk in Vlissingen in de nacht van vrijdag op zaterdag is een 21-jarige Souburger lichtgewond geraakt. De verdachte, een 30-jarige Vlissinger, meldde zich later in de nacht op het politiebureau.