Zwaargewonde man vlucht auto in met steekwond; politie houdt verdachte aan

Zoutelande ‘wel tevreden’ met het nieuwe betaald parkeerre­gime

Wel goed. Met die twee woorden geeft voorzitter Bram Marcusse (dorpsraad Zoutelande) aan hoe zijn organisatie denkt over het nieuwe parkeerregime dat in 2023 van kracht wordt. Dat is een opmerkelijk geluid want Marcusse en andere inwoners van het kustdorp waren zeer verontwaardigd toen besloten werd om per 2021 daar betaald parkeren in te voeren. Het was dorpsraad en ondernemersvereniging tot dan toe gelukt dat buiten de deur te houden.

30 september