Zwaargewonde bij steekpartij Vlissingen

Gewonde gevallen bij geweldsin­ci­dent in Glacis­straat in Vlissingen

27 augustus VLISSINGEN - Een man is vanavond gewond geraakt bij een geweldsincident in de Glacisstraat in Vlissingen. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere man is door de politie aangehouden.