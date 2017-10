Zwaardere straf voor Vlissingse stalkster

'Wijkagent speelde cruciale rol bij onderzoek naar Middelburger 'Syriëganger'

20:23 MIDDELBURG – Dankzij de goede contacten van voormalig wijkagent Freddy den Heijer hoorde de politie dat Middelburger R.Z. (23) in 2013 niet meer dagelijks in de moskee kwam. Een vertegenwoordiger van de Al Rahman Moskee maakte zich zorgen over de plotselinge afwezigheid van Z. en zei dat ook tegen de wijkagent. Den Heijer benaderde vervolgens de moeder en de broer van Z. en hoorde van hen dat zij zich ernstige zorgen maakten en dat hij grote interesse in IS had. Dat was het begin van het onderzoek naar Z. die volgens het Openbaar Ministerie een Syriëganger is.