Zuipen, vernielen en strandhuisjes openbreken; 100 jongeren zorgen voor problemen op strand Dishoek

video Teamleider Nehalennia: ‘Ze stonden huilend aan mijn bureau: mag ik alsje­blieft weer elke dag naar school?’

31 mei MIDDELBURG - Als één van de eerste middelbare scholen ging Nehalennia in Middelburg maandag alweer helemaal open. Geen docent en geen leerling meldde zich af. ,,Het verschil met de eerste maanden van het schooljaar is ook niet zo groot”, vindt teamleider havo 3/4/5 Heloïse Jonkers. ,,Toen waren we ook 5 dagen volledig open en hadden we geen onderlinge afstand, geen mondkapjes, geen makkelijke zelftesten en geen vaccins.”