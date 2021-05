Zoutelande: ‘Met dit parkeerbeleid jagen we de toeristen weg’

Betaald parkeren aan de Veerse kust is nog zeker geen vetpot voor gemeente

13 mei DOMBURG - Het betaald parkeren levert de gemeente Veere nog geen extra inkomsten op. Of dat een gevolg is van de coronacrisis en daardoor minder bezoekers, het matige weer, de hoogte van de nieuwe tarieven of het meer gebruik maken van de fiets is nog niet duidelijk.