Zoutelande houdt hart vast voor Pasen: ‘Blij dat je hier bent’ wordt teniet gedaan door bordjes ‘dagkaart 50 euro’

Man overleden nadat hij onwel wordt achter stuur; auto belandt in sloot naast N57

15:26 MIDDELBURG - Een man is vanmiddag overleden nadat hij in Middelburg achter het stuur van zijn personenauto onwel was geworden. Hij reed vanaf de Oostperkweg richting de oprit van de N57 toen hij wegzakte. Vervolgens nam hij enkele verkeersborden mee alvorens in een ondiepe sloot naast de weg terecht te komen.