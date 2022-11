Zorginstellingen Zorgstroom en WVO Zorg gaan fuseren

Nieuw stuk Zeeuwse Komedie speelt zich af aan de Zeeuwse kust en in Thailand

De Zeeuwse Komedie brengt vanaf zaterdag een nieuwe toneelproductie op de planken. De Potvis is een stuk dat zich afspeelt op twee locaties, aan de Zeeuwse kust en in Bangkok. Zaterdagavond is de première in de Muziekkazerne in Vlissingen.

