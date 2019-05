Zorgen om vermiste Nena Harinck (12) uit Middelburg

Nena heeft een blanke huidskleur, bruine ogen en bruin haar. Zij is ongeveer 1.55 meter lang, tenger van postuur. Zij droeg een groen jurkje, een legergroene jas met bontkraag, zwarte Fila sneakers en een zwart handtasje. Nena is voor het laatst gezien in Middelburg. Mensen die haar hebben gezien of weten waar Nena is, wordt verzocht contact met te politie op t enemen via 0900-8844 onder vermelding van proces-verbaal nummer PL2000-2019114966.