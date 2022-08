Zorgen bij CDA over meer toeristische verhuur in Middelburg. 'Weer een woning weg’

Het CDA-raadslid vindt dat zoiets feitelijk niet kan. Er is momenteel een ernstig tekort aan woningen. ,,Met name betaalbare voor de mensen die niet zoveel verdienen.” Daarnaast wijst hij erop dat er momenteel ook een enorme behoefte is aan woningen voor vluchtelingen die een status hebben en daardoor in Nederland mogen blijven. Velen van hen verblijven nu nog in asielzoekerscentra. Ze kunnen daar echter niet weg omdat er geen reguliere woningen voor hen beschikbaar zijn wegens het gigantische woningtekort. Daardoor houden ze, zonder dat ze daar iets aan kunnen doen, plaatsen bezet voor vluchtelingen die nu aankloppen in Nederland op zoek naar een veilige plek tot beslist is of ze in aanmerking komen voor een verblijfsstatus.