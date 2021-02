Zorg over Intervence verzuipt in raadscommissie Vlissingen in gebakkelei over vergadervormen

Nieuw troostrijk kunstwerk voor Kunstpark Vlissingen

25 februari VLISSINGEN - Het is met de uitnodigende krommingen, de zachte kleuren en stevige steun in de rug een troostrijk werk in tijden van corona. Something to hold on to vleide zich woensdagochtend in het groene gazon in het Kunstpark Vlissingen langs de Sloeweg, tussen de wijken Vredehof en Paauwenburg.