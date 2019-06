Zorg kan steeds vaker digitaal

Zorgbelang Nederland heeft voor drie provincies in kaart gebracht hoe het is gesteld met het gebruik van e-health, ofwel digitale zorg. Behalve Zeeland zijn dat Noord-Brabant en Gelderland. De online mogelijkheden en diensten van alle zorginstellingen zijn tegen elkaar afgezet op de zogeheten eHealth Meetlat.

Er zijn 103 Zeeuwse huisartsen bekeken. Bij 75 van hen kun je via de website een herhaalrecept aanvragen. Dat komt neer op 77 procent. In Gelderland is dat 76 procent en in Brabant 67 procent.

Patiëntenportaal

Een patiëntenportaal is minder gebruikelijk. In Zeeland beschikt ruim een derde van de huisartsen daarover. Online een afspraak maken is ook bij een derde mogelijk. Een afspraak verzetten of het inzien van het eigen dossier of laboratoriuminslagen lukt nog maar bij een op de acht huisartsen. Bij 18 praktijken is een consult per mail of chat mogelijk. Beeldbellen kan in 6 gevallen.

De Zeeuwse praktijk die het best uit de bus komt, is die van Heukels in Heinkenszand. Ook Huisartsencentrum Zuid in Terneuzen en Huisartsenpraktijk 's-Gravenpolder staan in de provinciale top-3.

Verpleeghuizen

Zorgbelang Nederland bekeek ook 98 Zeeuwse locaties van de zogeheten VVT-instellingen (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties). Van hen scoort de SVRZ het hoogst op het gebied van e-health, gevolgd door Zorggroep Ter Weel. ZorgSaam, Allévo en Cederhof delen de derde plaats.

Maar liefst 85 procent van de VVT-instellingen in de provincie beschikken over een digitaal portaal waar familieleden of mantelzorgers van cliënten kunnen inloggen om informatie te krijgen. Ter vergelijking: in Brabant is dat 25 procent en in Gelderland 35 procent.

Ruim de helft van de instellingen biedt personenalarmering aan. Diensten zoals digitale consulten of beeldbellen zijn in Zeeland nog niet mogelijk.

ZorgSaam

Van de ziekenhuizen deed ZorgSaam het tijdens het onderzoek (2018) beter dan Adrz, met onder meer een patiëntenportaal en de mogelijkheid om bijvoorbeeld online het eigen dossier en onderzoeksuitslagen in te zien of een afspraak te maken. Adrz heeft sinds kort ook een patiëntenportaal.

Minister Hugo de Jonge ziet duidelijke voortgang op het gebied van e-health, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Maar hij constateert ook dat nog niet iedereen ‘even voortvarend aan de slag is met e-health’. Hij wijst er vooral op dat huisartsen achterblijven als het gaat om online inzage in gegevens.