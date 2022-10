Zonneduin wordt zeer exclusief hotel. ‘Dat kan omdat het Domburg is’

Dat ik ‘neger’ of ‘Bounty’ werd genoemd was voor mij doodnor­maal

Ben je allochtoon of autochtoon, of bestaat er ook iets tussenin? Het is een van de vragen die centraal staat in de muzikale voorstelling Grijs Gebied. Theatermaker Marcos Valster da Costa Ferreira (31) uit Middelburg gaat in een monoloog op zoek naar hoe je huidskleur je identiteit bepaalt.

19 oktober