Zonder zoet water geen gewassen: aanleg bassins op Walcheren hard nodig

‘Onschuldige’Pool accepteert 2,5 jaar celstraf voor dodelijk ongeval Sottegem­straat

9 oktober VLISSINGEN - De 38-jarige Pool L. L., die medio juni door de rechtbank in Middelburg veroordeeld werd tot 30 maanden cel en een rijontzegging van vijf jaar heeft zijn hoger beroep tegen die straf ingetrokken. L. veroorzaakte in de vroege ochtend van 1 januari vorig jaar in de Sottegemstraat in Vlissingen een verkeersongeval, waarbij een 24-jarige fietser kwam te overlijden.