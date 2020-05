Zonder corona was Film by the Sea uit de rode cijfers geklommen

De balans over 2019 van Film by the Sea ziet er prima uit. In 2014 kwam het festival financieel in zwaar weer, door vermindering van subsidies en het afhaken van sponsoren. De schuld bedroeg bijna 120.000 euro. Stap voor stap is die weggewerkt. Met vorig jaar een reuzensprong, want van de schuldenlast van ruim 82.000 euro in 2018 was eind 2019 nog ruim 12.000 euro over. Alle reden om aan te nemen dat het festival dit jaar uit de rode cijfers zou komen.