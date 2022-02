Zon op je dak? Te veel gedoe, vinden Middelburgse bedrijven. ‘Dat stelt me wel teleur’

Middelburg herdenkt bevrijding twee jaar later

MIDDELBURG - Middelburg doet dit jaar niet mee aan de landelijke herdenking van de Geboorte van Nederland. De stad is immers niet in 1572 bevrijd van de Spaanse overheersing maar in 1574, verklaart het gemeentebestuur. En dus wordt de bevrijding ook twee jaar later herdacht.

8 februari