Zombie-aanval tijdens Halloween in Vlissingen

In het door onverklaarbare oorzaak mistige en dampige gebouw dwalen de meest gruwelijke mutanten en zombies door kamers, cellen, hokken en smalle gangen. Of ze zichzelf toetakelden of dat de uit een SM-kelder ontsnapte feeks of een ander mispunt hen een vork in het voorhoofd drukte of een mes in rug of schedel stak, blijft onduidelijk. En ook van ondergeschikt belang, omdat de bezoeker alleen uit hun grijpgrage klauwen wil blijven en aan de redding van het eigen vege lijf kan denken.



Die redding moet, schrijft het script althans voor, na een uurtje binnen bereik liggen. Buiten de gruwelzone wenkt het Plein van de Vrijheid waar naar adem happende bezoekers met behulp van een drankje en een hapje hun hartslag weer tot rust kunnen laten komen.



Of alle acteurs in The Living hun hartslag op peil houden, is ook nog de vraag, bleek tijdens de generale repetitie. Het was maandag aan het eind van de avond niet helemaal duidelijk of zure zombies en harige heksen allemaal de waarschuwing hadden meegekregen dat de deurklink aan de binnenkant van een aantal kamers ontbreekt...