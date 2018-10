Zoeken in de Veerse klei naar kasteel Zandenburg

Vlissingen moet vier jaar oud ligplaats­ver­zoek reder Dijkhuizen alsnog behandelen

18:47 VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen moet een aanvraag voor een ligplaatsvergunning in de Binnenhaven uit 2014 alsnog behandelen. Dat besloot de rechtbank in Middelburg vorige week vrijdag. Het is het zoveelste vonnis in de langlopende vete tussen de gemeente en rederij Dijkhuizen.