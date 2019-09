Zoekactie naar persoon in Buitenhaven Vlissingen

Vermiste jongen uit Aagtekerke werd tegen zijn zin vastgehou­den

11:39 MIDDELBURG - De 17-jarige jongen uit Aagtekerke die woensdag een paar uur vermist was, werd tegen zijn zin vastgehouden in een woning in Middelburg. Agenten hebben hem daar uiteindelijk weggehaald. Dat meldt de politie op Instagram.