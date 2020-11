Zoekactie in Vlissingse vrachtwagen levert niks op

Toeristen blijven weg, dus corona-coa­ches zijn voorlopig niet meer nodig

3 november ZOUTELANDE - Het is zo rustig geworden aan de Walcherse kust dat de corona-coaches overbodig zijn geworden. Ook neemt de gemeente Veere voorlopig geen extra maatregelen om het verkeer in de kustplaatsen te regelen. Momenteel verblijven maar weinig toeristen op Walcheren en het weer is ook niet dusdanig dat er veel dagjesmensen naar de kust komen.