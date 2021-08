Zo veel last van oorsuizen dat het ondraaglijk is: Vlissinger Auke Klaver steunt onderzoek naar tinnitus

In veel gevallen is de oorzaak duidelijk. ,,Het probleem speelt bijvoorbeeld bij muzikanten. De hele dag blootgesteld staan aan luide muziek is niet goed. Ook personeel van Defensie heeft ermee te maken, meestal door schietoefeningen.” Maar soms is de oorzaak niet duidelijk. Dan lijkt het alsof de ziekte ‘zomaar’ ontstaat. In die zin is er rond deze aandoening nog veel onbekend.