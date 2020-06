Zo stroomde het regenwater Brians meterkast in

video I poll Noodweer teistert Vlissingen: zestien woningen ontruimd en flinke waterover­last in winkels

6:44 VLISSINGEN - Zware regen- en onweersbuien veroorzaakten woensdag vanaf het eind van de middag voor veel wateroverlast op diverse plaatsen in Zeeland. Vlissingen werd het zwaarst getroffen. In de Nieuwstraat werden zestien appartementen uit voorzorg ontruimd vanwege wateroverlast en stroomuitval. Er was volgens de Veiligheids Regio Zeeland (VRZ) een gevaarlijke situatie ontstaan.