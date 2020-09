Zie je zelden, een actie vóór kernenergie

Het thema luidt Stand up for Nuclear. In verschillende landen gaan pro-kernenergie actievoerders deze week de straat op. Een uurtje staan Wouter van Caspen en Sandra Kunnen namens de Nuclear Pride Coalition in het najaarszonnetje, want de regenbuien zijn voorbij getrokken als de actie begint. Van Caspen: ,,We houden het bewust klein, ook vanwege het toenemend aantal corona-besmettingen.”

Hij vindt het goed dat er weer over kernenergie wordt gepraat. Van Caspen en mede-actievoerder Kunnen zitten er dagelijks midden in, want beiden werken bij EPZ, de exploitant van de kerncentrale. ,,We hebben deze techniek echt nodig om onze klimaatdoelen te halen. Dat gaat niet lukken met alleen wind en zon. We zijn zeker niet tegen groene energie. Zeker ook dat doen, maar kernenergie zal nodig zijn om in Nederland voldoende C02-vrije stroom te produceren.”

Van Caspen is blij dat het kabinet nu serieus kijkt naar levensduurverlenging van de kerncentrale in Borssele én ook de mogelijkheden van de bouw van nieuwe kerncentrales onderzoekt. Op de Markt komt het echter nauwelijks tot lange debatten over de voor- en nadelen van kernenergie. Voorbijgangers houden het meestal bij ‘prima’ of ‘slecht’.

Zondag is er eenzelfde actie in Vlissingen bij het standbeeld van Michiel de Ruyter.