Zicht op zonnebloemen verrukt Zeeuwen en toeristen, velen pakken een bosje voor thuis mee

De zonnebloemen staan op grond van Wijndomein De Boe in Koudekerke. Tot verrassing van vele honderden, al dan niet geregelde, passanten bloeien er sinds een paar weken opeens duizenden zonnebloemen. Jongeren nemen selfies om op Instagram net te doen alsof ze in Frankrijk zijn, ouderen laten via foto's op Facebook weten dat het in september in ‘hun achtertuin’ nog volop zomert. Waar komt die bloemenpracht vandaan, die gele zee golfde in vorige jaren toch niet in de nazomer vlak tegenover de Vlissingse wijk Lammerenburg?