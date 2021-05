Zicht op verhuizing Kledingbank Zeeland; ‘Er komen nu ook steeds meer ‘groenlopers’

Ayoub, Hajar en Youri zijn klaar met hun vm­bo-exa­mens, maar zitten toch weer in de klas: ‘Ik had er eerst geen zin, maar dit is het beste voor mijn toekomst’

25 mei VLISSINGEN - De eindexamens hebben ze al achter de rug, maar Ayoub, Hajar en Youri vieren geen vakantie. De vmbo’ers van het Scheldemond College in Vlissingen zitten weer in de klas, omdat ze volgend jaar een diploma op een hoger niveau willen halen. ‘Nu ga ik echt mijn best doen’.