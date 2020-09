Zes weken na de explosie durft Monika weer in haar Vlissingse appartement te slapen: ‘Ik heb wekenlang nachtmerries gehad’

Film by the Sea Herinnerin­gen aan Hans Verhagen: journalist, dichter, documentai­re­ma­ker, kunstschil­der en... goudsmokke­laar

20:24 VLISSINGEN - In april van dit jaar overleed de in Vlissingen geboren dichter, kunstschilder en filmmaker Hans Verhagen, 81 jaar oud. Film by the Sea bracht maandag een hommage aan hem, door twee films te vertonen: zijn Trap naar zee uit 1975 (over de Leeuwentrap in Vlissingen) en het portret Archeoloog van de emotie, dat Fons Dellen in 2009 van hem maakte.