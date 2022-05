Zes maal per jaar verandert de Zeeuwse bieb in een tv-studio; uitzendingen zijn doorslaand succes

In de Klokhuis Meet Up praat een presentator van het jongerenprogramma met een groep 6, 7 en 8 over een Klokhuisaflevering. Deze week bijvoorbeeld ging het over onze ecologische voetafdruk. Het recept is simpel: de presentator is in de ZB en ontvangt daar een aantal gasten. Het gesprek wordt gefilmd en live gestreamd, zodat ingelogde basisscholen uit het hele land ook actief kunnen meedoen. Afgelopen dinsdag logden bijna honderd scholen in. ,,Van Sint Annaparochie tot Eindhoven”, glundert bedenker/projectleider Cor de Jonge van de ZB.