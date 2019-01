Zendmastruzie: belangen van Westkapelle zijn totaal uit het oog verloren

11 jaar geëist voor doodslag in Anjelieren­laan Vlissingen

11:57 MIDDELBURG - Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend bij de rechtbank in Middelburg elf jaar cel geëist tegen de 35-jarige F.M. uit Vlissingen. De man wordt verdacht van doodslag op de 26-jarige Somaliër Hussain Abdillahi. Dat gebeurde in Abdillahi's woning aan de Anjelierenlaan in Vlissingen in september 2016.