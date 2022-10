Zendamateurs laten Zeeuwse scouts kennis maken met zenden

Zaterdagochtend komt de regen nog met bakken uit de hemel. Al laat een beetje scout zich daardoor niet tegen houden, het is een stuk leuker als in de middag de zon doorbreekt. Op het terrein van Scout Centrum Zeeland is het een bedrijvigheid van scouts die allerlei activiteiten doen die te maken hebben met communicatie. Dat varieert van een spel met portofoons tot het maken van een soldeerpakketje.

Badge verdienen

De lunch is net opgeruimd als we Floris van Wanrooij treffen voor een rondleiding. Hij is organisator voor de regionale activiteiten van de scouting Zeeland. ,,JOTA-JOTI is een wereldwijd event waarvan het de bedoeling is om scouts met behulp van radiozendamateurs met elkaar contact te laten leggen. In Zeeland zijn er nog niet zoveel groepen die dit doen. We hebben het kamp vooral georganiseerd om hen het eens te laten ervaren”. Rondom het grote kamphuis zijn de kinderen bezig met verschillende activiteiten. ,,Ze kunnen kiezen uit allerlei kaartjes waar een activiteit op staat. Alles in het teken van communicatie”, legt Floris uit. ,, Denk aan morse code, zeeslag met de portofoon of braille lezen en schrijven. Voor iedere activiteit krijgen ze een stempel. Aan het eind van het weekend kunnen ze daarmee een badge verdienen”.