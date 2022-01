Zelfwoonplicht voor huizenkoper: botte bijl of bescherming tegen speculant?

Vitrite sluipt de elektri­sche auto in: uit Middelburg komen straks miljoenen voetjes voor led-koplampen

MIDDELBURG - Koop je volgend jaar een nieuwe elektrische auto, dan is de kans groot dat in de koplamp een onderdeel van de Middelburgse lampvoetenfabrikant Vitrite zit. ,,De markt voor led-verlichting in auto’s groeit razendsnel. Wij bouwen er momenteel zelf nieuwe machines voor. Eind dit jaar produceren we negen keer zoveel stuks als nu.”

