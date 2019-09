Zelfs Lange Jan valt voor Wende

Hendrikjan Mabélis laat weer een leven achter

31 augustus Veertig jaar lang stak Hendrikjan Mabélis vrouwen van Vlissingen en van heinde en verre in de mooiste mode. Maar nu is het klaar, hij trekt de deur dicht. Moeilijk? Ben je mal! ,,Ik ben ervaringsdeskundige in het vullen van containers.”