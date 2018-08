Zelfs al heeft Amigo zijn caravan zelf in brand gestoken, dan nog wil Froucke hem helpen

Burgemees­ter waarschuwt City of Dance: 'Muziek na midder­nacht onaccepta­bel'

14:18 MIDDELBURG – We hebben ons lesje geleerd. Dit gaat nooit meer voorkomen, zegt organisator Martin Priem van City of Dance. Hij doelt op de muziek die tijdens de laatste editie nog na twaalf uur 's nachts was te horen in Middelburg.