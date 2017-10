Zeiljacht heeft dubbel pech op Veerse Meer

Sint Jacobskerk in de ban van het goede leven

21 oktober VLISSINGEN - Een glaasje prosecco verwelkomt zaterdag de bezoekers aan La Dolce Vita in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Het monumentale kerkgebouw is het toneel voor het derde lifestyle- en mode-event. De hele dag modeshows naast lekkere hapjes, demonstraties en workshops. Binnenstad Vlissingen laat het goede leven van Vlissingen zien met het evenement in Italiaanse sfeer.