Zeewier en stroop geven Westerscheldebier Zeeuwse smaak én extra zwier

Zwier brouwt het bier samen met zijn zwager Joost. Die is nog beter thuis in de bierkelder en zorgt dat precies de juiste hoeveelheid ingrediënten op de juiste temperatuur in de brouwketels belandt. Maar Joost is wars van publiciteit, dus mag Sjak hun huisbier zwierig presenteren. Als man van de ingevingen - hij kwam op het idee het zeewier te roosteren én Zeeuwse keukenstroop aan het mengsel toe te voegen - is dat Zwier wel toevertrouwd, hoewel het niet de bedoeling was de roem van het Westerscheldebier uit te dragen.