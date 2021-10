Zeeuwse topcast schittert in Lang&Gelukkig in Middelburg

update | video Dauwendae­le urenlang ontruimd wegens ‘stomme fout': ‘Per vergissing de gasleiding van de buren doorge­zaagd’

MIDDELBURG - Winkelcentrum Dauwendaele is maandag urenlang ontruimd wegens een gaslek. Het ontstond rond 13.10 uur toen een medewerker van Happy Wings de verkeerde gasleiding doorzaagde. Hij wilde die vervangen en zaagde per vergissing de leiding van de buren door, aldus eigenaar Erik Overbeke. ,,We willen binnenkort openen en merkten dat de gastoevoer onvoldoende was. Om die reden moest er een grotere komen. Door een stomme fout hebben we de verkeerde buis, twintig centimeter naast de onze, onklaar gemaakt.” .

25 oktober