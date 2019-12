Zeeuwse surfers aangeslagen door dood van ‘alleskunner’ Sjaak in Zuid-Spanje

Aan een groepsapp die gisteren is opgestart worden steeds meer nummers toegevoegd en de anekdotes blijven binnenstromen. ,,De windsurfers vormen een hechte club‘’, zegt Middelburger Tonny Hooftman. ,,Sjaak was voor velen al jaren een bekende, iemand met heel veel surfervaring. Het is enorm triest dat hij is omgekomen.‘’

Francois was net met pensioen en verbleef in Spanje om op een camping in Isla Cristina te overwinteren met zijn vrouw. Onder barre weersomstandigheden, veroorzaakt door de storm Elsa, ging hij voor de kust van La Bota de Atlantische Oceaan op. Wegens windkracht 7 was daar code geel van kracht. Tijdens het surfen brak de diabolo af waarmee plank en mast aan elkaar vastzaten. Het lukte de Zeeuw vervolgens niet meer om veilig terug te varen.