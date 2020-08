Zeeuwse studentenverenigingen balen stevig: de introductie valt grotendeels in het water

,,Tijdens de introductiedagen kunnen we een eerste indruk achterlaten bij nieuwe studenten. Het is hét moment om nieuwe leden aan de vereniging te binden”, zegt bestuurslid Naomi Polfliet van Marum Bibio. De introductiedag op het Bellamypark en het introductiekamp van de vereniging kunnen niet doorgaan. ,,We hebben heel veel alternatieven bedacht. Plan G was om met een caravan met slush puppies op het plein van de HZ te gaan staan, maar dat mag waarschijnlijk ook niet. Sporten mag wel, dus we denken erover een sportdag op te zetten. We moeten steeds schakelen. Dit weekend besluiten we wat het wordt. Het grootste punt is: hoe zorgen we dat het overdag leuk is, maar dat iedereen wel braaf om tien uur ’s avonds naar huis gaat? Want ja, samen een biertje drinken en kletsen horen er nu eenmaal bij.”