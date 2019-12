Zeeuwse slachtoffers dwangarbeid internaten Orde van de Goede Herder: eindelijk erkenning

video Glamourbin­go in luipaard­print met de Veerkam­pjes in Vlissingen

14:34 VLISSINGEN - Luipaardprint met kersttintje was de dresscode tijdens de glamourbingo met Ton en Hanny Veerkamp in Vlissingen. In de Warme Wintertent op het Bellamypark verzamelden zich zo’n tweehonderd liefhebbers - niet per se van bingo, maar wel van de gezelligheid van de Veerkampjes, en nagenoeg allemaal hadden ze hun beste luipaardprintje aan.