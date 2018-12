Zeeuwse reddingboten brengen zeelui kerstbrood

De zeelui die aan boord van ankerliggers verblijven is het niet gegeven om Kerst in familiekring te vieren. Ze liggen soms weken te wachten op lading voor de Nederlandse kust en dat betekent dat ze tijdens Kerst ver van huis zijn, zonder hun dierbaren. ,,En geloof me dat dat ook voor ogenschijnlijk stoere zeelui een hard gelach is”, stelt Edward Zwitser, namens de KNRM initiator van de actie. Zwitser is in het dagelijks leven contactpersoon voor het zakelijke netwerk van de KNRM. En dus ook voor de rederijen. ,,Om hún mensen gaat het!”