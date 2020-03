‘Zeeuwse recreatieondernemers houden dit niet lang vol’

Jongen uit Oost-Sou­burg opgepakt voor straatroof

27 maart OOST-SOUBURG - In Oost-Souburg is een 16-jarige jongen opgepakt omdat hij in het bezit was van een gestolen telefoon. Het mobieltje werd eerder deze maand tijdens een straatroof gestolen. Drie jongens dwongen een 18-jarige man uit Middelburg zijn telefoon en Airpods af te staan. Dat gebeurde bij de draaibrug in Oost-Souburg.