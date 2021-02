Zeeuwse ondernemers zetten Leuntje en Merien in: #meworsteleenverzuupe

Biggekerke schrikt van hotelplan­nen: ‘Daar zitten straks bijna net zoveel mensen als er hier wonen’

24 februari BIGGEKERKE - Het wordt wel een erg groot hotel. Er verblijven daar straks bijna net zoveel mensen als in Biggekerke wonen, zegt voorzitter Tjitte van den Buijs van de dorpsraad over de plannen om net buiten Biggekerke een hotel te bouwen met 173 suites. ,,Het dorp telt zo’n 670 inwoners. In dat hotel, als het volgeboekt is, zitten straks ruim vijfhonderd gasten. Dat is wel veel.”