Zeeuwse monstertruck wint prijs op Zwarte Cross en is nu te boeken voor evenementen

Het prijswinnende rode monster is nu te boeken voor evenementen en is begin augustus te zien bij Foodtrucks by the Sea en eind augustus bij Brascross in Heeswijk Dinter. Wielemaker rijdt hem er niet naar toe. ,,Deze truck rijdt twee liter diesel op één kilometer, dat is onbetaalbaar.” Hij zet hem op een dieplader en brengt hem zo naar evenementen.