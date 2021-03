Zeeuwse kinderen doen vaker coronatest. 'Zico testte negatief, twee dagen later was hij ineens positief’

video PSD-boot Koningin Emma komt na 88 jaar weer thuis: ‘Hier doen we het allemaal voor’

5 maart VLISSINGEN - Na 88 jaar komt de Koningin Emma weer thuis. De vroegere PSD-boot wordt opgeknapt en krijgt, als het een beetje meezit, een mooi plekje in de Dokhaven in Vlissingen. Arjan van Gelder van PSDnet.nl is opgetogen. ,,Dit is de kroon op ons werk.”