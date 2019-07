Zeeuwse jager schiet rode kat dood en dumpt hem in de sloot

MIDDELBRUG - Een jager heeft onlangs in Middelburg, in de boomgaard aan de Sandberglan 10, een pijnlijke vergissing begaan. Hij schoot een rode kat dood, in de veronderstelling dat het een vos was. Daarna dumpte hij het dier in een sloot.