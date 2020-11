Zeeuwse hotels verwachten drukte met de feestdagen: ‘mensen willen zeker weten dat ze uit eten kunnen met kerst’

Archeolo­gen doen bijzondere ontdekking bij voormalig mottekas­teel van Nieuw- en Sint Joosland

17 november NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Dat er een mottekasteel bij Nieuw- en Sint Joosland heeft gestaan, was al wel bekend. Dat daar een gracht omheen heeft gelegen, was niet meer dan logisch. Maar dat die gracht was aangesloten op open water zodat er bootjes rondom konden varen, dat had archeoloog Bernard Meilink nooit durven hopen.